ONU confirma los límites marítimos mexicanos: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el martes 10 de noviembre, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el resumen de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), “con lo que se aceptan y confirman los límites exteriores propuestos por México de su plataforma continental extendida en el polígono oriental del Golfo de México”.

“Este resultado consolida la plena certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos”, dijo la SRE.

Indicó que los límites exteriores de la plataforma continental extendida de México en el polígono oriental del Golfo de México ahora son definitivos y obligatorios, sobre la base de las recomendaciones de la CLPC, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

“Esta acción del Estado mexicano fortalece la protección de su soberanía, así como sus derechos e intereses marítimos, y reafirma su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo y la Convemar”, apuntó.

Atribuyó que próximamente México depositará ante el secretario general de la ONU las cartas y la información pertinente, incluidos los datos geodésicos que describan permanentemente los límites exteriores de su plataforma continental para su debida publicidad internacional.

Señaló la cancillería este logro como resultado del trabajo técnico, científico, jurídico y diplomático del Estado mexicano, bajo la coordinación de la Consultoría Jurídica de la SRE con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos.