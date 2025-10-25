ONU necesita una reforma urgente

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere ineludiblemente y urgentemente una reforma.

Durante su mensaje en la conmemoración del 80 aniversario de la ONU, “Construyendo nuestro futuro en conjunto: México en la ONU y la ONU en México”, De la Fuente la reconoció como una institución absolutamente indispensable y mencionó que Palestina debe ser reconocido como miembro. “Y, por cierto, hay algunos que todavía están esperando y merecen ser miembros de la ONU con pleno derecho, como es el caso del Estado Palestino”, declaró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Reconocer lo mucho que le debemos y, al mismo tiempo, expresar sin titubeos, con claridad, lo mucho que requiere una transformación y una reforma, pero no para quedarnos en la crítica por sus limitaciones, sino para empeñarnos comprometidamente, y luchar por su transformación desde adentro, que es desde donde puede haber mayores posibilidades de alcanzarla”, comentó el secretario de Relaciones Exteriores.

Llamó a que siga el apoyo a la ONU con solidaridad y mantener “el espíritu crítico y propositivo”.

Destacó la “enorme coincidencia” entre los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de política exterior de México.

Al destacar que México es un país multilateralista, Juan Ramón de la Fuente apuntó que se necesita un sistema internacional renovado, más robusto y con reglas claras y acordadas. “Las imposiciones unilaterales no son compatibles con un sistema multilateral”, expresó.

Reiteró que se mantendrá solidaridad con la ONU y una posición crítica para poder encontrarle alternativas a los problemas que la aquejan cotidianamente.

Pide esperar evolución de caso EUA - Canadá

Y tras el rompimiento de la relación comercial que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump con Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente pidió esperar cómo se desarrolla el tema.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que “no hay que adelantarnos”. “Vamos a esperar, vamos a ver cómo evoluciona ese tema, no hay que adelantarnos. Nosotros estamos en lo nuestro, y lo nuestro es seguir avanzando en las diversas conversaciones que tenemos”, dijo ante la próxima revisión del T-MEC. Refirió que México y Estados Unidos seguirán trabajando en sus respectivas agendas.

Sobre las declaraciones recientes de Trump de que México está gobernado por los cárteles, el canciller destacó el programa acordado con Estados Unidos sobre seguridad que se acaba de revisar en Washington con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.