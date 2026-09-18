ONU y Cuba estrechan cooperación

El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Kamal Kishore, afirmó que desde su oficina “están conscientes y conocen los efectos del bloqueo” estadounidense, así como “el dolor y las dificultades que está atravesando” Cuba.

En un encuentro con el presidente Miguel Díaz-Canel luego de una visita de trabajo a la isla, Kishore subrayó que “las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil y, desde la oficina nuestra, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar al pueblo cubano”.

Por su parte, Díaz-Canel afirmó que aún en las peores condiciones de limitaciones como las que vive la isla, se “puede lograr mucho en la reducción de los riesgos de desastres”.

El mandatario reiteró que “el recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético” impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña tiene un impacto en todas las esferas de la vida económica y social del país y también en “relación a la capacidad de la isla para la reducción de los riesgos de desastres”.