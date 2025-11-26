Operativo “casa por casa” es extorsión: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió a sus usuarios e informó acerca de una nueva modalidad de extorsión disfrazada de un operativo “casa por casa” para instalar medidores inteligentes, revisar conexiones ilícitas o notificar deudas a domicilio.
Según el comunicado emitido por la dependencia, ciudadanos de todo el país han reportado, a través de redes sociales y quejas ciudadanas, la aparición de circulares falsas en sus domicilios particulares.
Personas caracterizadas como trabajadores de la CFE engañan a los usuarios presentándose en el domicilio con falsas multas u órdenes de cortar el servicio o realizar un cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.
Aclaración
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró este 25 de noviembre que no existe ningún operativo con estas características bajo su cargo. Pues, han recibido reportes de estos casos en el Estado de México, CDMX y Baja California.