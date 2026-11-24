El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, rechazó que el operativo realizado el pasado 20 de noviembre para detener a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, haya sido una acción de guerra contra el narcotráfico y aseguró que se trató de una operación relacionada con la seguridad pública.

Al ser cuestionado sobre si la logística y las dimensiones del despliegue militar podían considerarse acciones propias de una guerra, el titular de la Defensa Nacional descartó esa interpretación y sostuvo que no existió un conflicto armado entre fuerzas regulares.

“No, para nada. No tiene que ver nada con un conflicto armado entre fuerzas regulares. Esta fue una operación relacionada con la seguridad pública”, afirmó.

Resalta preparación de las Fuerzas Armadas

Durante la conferencia, Trevilla Trejo argumentó que una prueba de que no se trató de un enfrentamiento de esas características fue que no hubo personas inocentes afectadas durante el operativo, ya que, como el mismo menciono, esto suele ocurrir en los conflictos armados.

Ante la posibilidad de que el Gobierno Federal deba prepararse para realizar más redadas de estas dimensiones debido a la capacidad de fuego y resistencia de los grupos criminales, el general aseguró que las Fuerzas Armadas cuentan con la preparación y el equipamiento necesarios.

“No, no es mayor. Estamos preparados, estamos adiestrados, estamos equipados. No lo buscamos ni lo deseamos”, respondió.

Desconocen quien será el sucesor: Harfuch

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades todavía no tienen identificados públicamente a los posibles sucesores de “El Chapo Isidro” dentro de la organización criminal.

Explicó que primero deberán concluir las declaraciones de los detenidos y recabar los indicios durante los cateos a los domicilios relacionados con la investigación, para posteriormente dar a conocer información a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo trasladan al Altiplano

De acuerdo a fuentes consultadas, ayer lunes, Fausto Isidro Meza Flores abandonó las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) rumbo al Cefereso No. 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México, de acuerdo a fuentes consultadas.

La fiscal titular de la FGR, Ernestina Godoy, confirmó que pese a la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos en contra de Isidro Meza, el gobierno mexicano determinó que será Juzgado por las autoridades nacionales.

Detalló que la audiencia se celebró este mismo lunes, y la Fiscalía buscará juzgarlo por el delito de delincuencia organizada.

Dictan prisión preventiva a “El Chapo Isidro”

Además, una jueza dictó prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, jefe de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva” y aliado de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

También contra Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, segundo al mando de esa organización y José Luis Ortiz Murillo, operador financiero.

En tanto la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, deberán permanecer en el Cefereso No. 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La diligencia es por videoconferencia en los juzgados del penal de máxima seguridad.