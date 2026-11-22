El operativo naval que llevó a la captura de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, clasificado entre los diez más buscados por el FBI y considerado cabeza de un grupo rival del Cártel de Sinaloa, desató la violencia en Guasave.

Fuerzas desplegadas

Las acciones desplegadas por los grupos elite “Murciélagos” del Ejército Mexicano y “Lobos” de la Guardia Nacional (GN), con respaldo de helicópteros artillados, dejó a cientos de personas varadas al ser suspendidas las corridas de autobuses de los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Culiacán, ya que las carreteras fueron bloqueadas.

Detenidos

Las autoridades federales informaron que junto con Fausto Isidro se detuvo a José “N”, operador del grupo delictivo, y a Germán “N”, segundo al mando, en tanto el Gobierno del Estado informó que las fuerzas federales y estatales mantienen actividad en las carreteras para establecer las medidas de seguridad de los conductores.

Bloqueos carreteros

El operativo especial que se desplegó en dicho municipio generó una fuerte reacción de los grupos delictivos, los cuales extendieron sus acciones con bloqueo en las carreteras México-Nogales, la Benito Juárez y en el municipio de Ahome, la Topolobampo-Mochis.