Operativo deja diez agresores muertos y tres detenidos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportaron la detención de tres personas y la muerte de 10 agresores tras una agresión a personal con artefactos explosivos improvisados por presuntos integrantes de un grupo delictivo en Sinaloa.

Las dependencias señalaron que la agresión ocurrió mientras los navales realizaban labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar a la población durante la temporada de lluvias.

Fallece un naval

Derivado de estas acciones, tres navales resultaron heridos y uno falleció mientras recibía atención médica, como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Los elementos navales heridos reciben la atención médica, dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad.

También las autoridades declararon aseguraron armas, municiones y equipo táctico implicado en los hechos.

Tras la agresión, fuerzas de la Semar y de la SSPC desplegaron un operativo para reforzar la seguridad en la región. Durante estas acciones, en el municipio de El Rosario repelieron una nueva agresión en la que 10 presuntos agresores perdieron la vida.

Por lo anterior, personal de Marina en coordinación con SSPC implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región y, tras repeler otra agresión en el municipio El Rosario, 10 agresores perdieron la vida.

La Semar se solidarizó con los familiares y seres queridos del elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber.