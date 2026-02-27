OPLE de Veracruz cierra año electoral sin deudas

El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) -institución que organizó durante el año pasado elecciones municipales y judiciales locales- cerró el ejercicio fiscal 2025 sin deudas y finanzas sanas.

El Consejo General de dicho organismo electoral, aprobó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, año en que Veracruz enfrentó una elección atípica con la renovación de las 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías, así como 98 cargos judiciales estatales.

La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consideró que, en términos generales, cerraron bien el ejercicio fiscal en medio de un escenario nacional donde se aplicó el uso eficiente y razonado de los recursos públicos que se asignan a las autoridades electorales.

La funcionaria electoral, precisó que a la fecha, el OPLE Veracruz no tiene ningún tema pendiente de acreditación de gastos.