Oportunidad para emparejar piso: abogada

La abogada Paola Morales asegura que en México se ha avanzado mucho a nivel judicial. Cortesía

La elección judicial será una gran oportunidad para sentar las bases que emparejen el piso entre hombres y mujeres en el Poder Judicial de la Federación (PJF), así lo considera Paola Morales, socia del despacho Santamarina + Steta e integrante de la Red de Abogadas MX.

La litigante asegura que en México se ha avanzado mucho a nivel judicial para garantizar mayor y mejor justicia para las mujeres, pues hasta hace algunos años ni siquiera existía en el imaginario juzgar con perspectiva de género.

“Yo creo que sí va a ayudar y va a seguir abonando a que cada vez más logremos este 50/50 en el Poder Judicial. Está complicado porque tenemos años de atraso y con una reforma reciente, en poco tiempo es muy difícil ver resultados, pero sí, esta va a ser una gran oportunidad para que esto suceda”, expresó.

En el sentido de si fueron suficientemente adecuadas las medidas que en materia de paridad que se tomaron para la elección judicial, Paola Morales sostiene que lo son, y aunque no se vieran resultados en el corto o mediano plazo, confía en que con el tiempo esto garantizará una mayor participación de las mujeres en los cargos de juzgadoras.

“Tú no puedes obligar a la gente a votar por mujeres. Eso no existe. Sería injusto tanto para mujeres como para hombres. Considero que el tema de la paridad también tiene que ver con que no se puede limitar su acceso a competir, no puedes truncar el proceso de elección a una mujer por el hecho de ser mujer”.