La precandidata a la Presidencia de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición es el “frente de las imposiciones”, mientras que en Morena hay unidad y democracia.

En compañía de Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz, Sheinbaum aseguró que en el movimiento de la 4T “nadie se divide”, ya que sus procesos son democráticos, y que sería malo elegir a sus representantes sin ello, contrario a lo que sucede en el Frente Amplio por México (FAM) conformado por el PAN, PRI y PRD.

“Aquí nadie se divide, los procesos de nuestro movimiento son democráticos, nosotros creemos en la democracia y sería muy malo creer en la democracia y no elegir a nuestros representantes de manera democrática”.

Agregó: “Del otro lado dicen que defienden la democracia, pero puras imposiciones, ellos son el frente de las imposiciones, imponen sus precandidatos a la Presidencia de la República y se dividen (...) allá hay imposiciones y aquí procesos democráticos”, aseguró.

Además, la ex mandataria capitalina reiteró que el Frente Amplio por México “en realidad es el PRIAN, PAN y PRI, se ponen otro nombre porque están descalificados por la gente”, y que son una tienda de disfraces porque cambian de opinión, incluso que ahora felicitaron al virtual presidente de Argentina, Javier Milei.

La precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde dijo que la militancia morenista debe comportarse por lo que cree y no actuar de una manera distinta, es decir, con unidad.

Y aseguró que lleva grabado en el corazón los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Durante el evento donde también estuvo Gerardo Fernández Noroña, Sheinbaum recordó que López Obrador ha hecho diversas obras, entre ellas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas e implementar programas sociales universales, por lo que mencionó que la autollamada Cuarta Transformación es garantía para la estabilización económica y política.