Oposición exige que la FGR no proteja a Taddei

La oposición en el Senado acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de proteger a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que hasta ahora no se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los presuntos actos de corrupción relacionados con la contratación de material electoral y sus vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, pese a que ya se han presentado denuncias.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, recordó que su partido presentó una demanda ante la FGR, pero reprochó que la institución no haya actuado para investigar los señalamientos contra la exfuncionaria electoral, por lo que consideró que existe un manto de impunidad para evitar que el caso avance y se determinen responsabilidades.

Exigió de que además de la FGR intervengan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de revisar el manejo de los recursos públicos, las contrataciones y las posibles responsabilidades administrativas y penales.

Falta de avances

Entrevistado por separado, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Vila Dosal, también cuestionó la falta de avances de la Fiscalía y pidió que demuestre con hechos su disposición para investigar las presuntas irregularidades en el instituto electoral.

El legislador consideró que resulta preocupante que mientras en otros casos las autoridades actúan con rapidez, en las denuncias relacionadas con personas vinculadas al Gobierno federal no se observen los mismos tiempos ni la misma determinación.

Además, el senador presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, exponer ante la Cámara Alta un informe sobre las investigaciones en torno al caso de presunta corrupción durante la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.