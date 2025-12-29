Oposición solicita suspender Tren Interoceánico

Diputados de oposición lamentaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico y exigieron la suspensión inmediata de operaciones, en tanto no se inicie una investigación exhaustiva sobre las causas humanas y técnicas que pudieron causar el accidente.

El coordinador del PRI en el recinto legislativo de San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que el accidente, que involucró a 241 pasajeros y nueve tripulantes, “refleja el fracaso de las políticas públicas en materia ferroviaria del gobierno de López Obrador y que heredó a la actual administración”.

Por lo tanto, exigió investigar todos los proyectos del gobierno realizados hasta la fecha, “incluyendo el Tren Maya, desde cuestiones financieras o de seguridad, porque no es el primer accidente”; la comparecencia de los funcionarios relacionados con esas obras; y la entrega al Legislativo de un informe respecto de lo sucedido.

El diputado del PAN, Héctor Téllez, planteó la creación de una Comisión Especial Legislativa Multipartidista, y que las autoridades realicen una investigación a fondo y se sancione a responsables involucrados. De igual forma, exigió al Poder Ejecutivo la suspensión inmediata de operaciones del Tren Interoceánico.

Por parte de Morena, el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, coincidió en que debe haber una investigación sobre las causas del accidente, y reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber reaccionado rápidamente tras el accidente