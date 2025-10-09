Optimismo en negociaciones de Hamás con Israel

Hamás aseguró el miércoles que un clima de “optimismo” prevalece en las negociaciones indirectas con Israel destinadas a poner fin a la guerra en Gaza. La milicia yihadista presentó una lista de prisioneros que exige liberar a cambio de entregar a los rehenes israelíes en el marco de un acuerdo.

Las conversaciones buscan ultimar los detalles de un plan para aplicar la propuesta de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, a la que tanto Israel como Hamás han respondido de forma positiva. El plan prevé un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

“Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto el fuego, y un espíritu de optimismo prevalece entre todas las partes”, declaró desde Sharm el-Sheikh el alto dirigente de Hamás, Taher al-Nunu.

Según Nunu, Hamás presentó una lista de prisioneros que desea sean liberados en la primera fase de la tregua “de acuerdo con los criterios y números ya acordados”

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi informó que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner se encuentran en Sharm el-Sheikh, y que los mensajes recibidos desde su llegada son “muy alentadores”.