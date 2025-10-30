Optimista Trump ante reunión con Xi Jinping

Donald Trump se mostró optimista el miércoles, en vísperas de una reunión crucial con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, lo que generó esperanzas de una tregua en la feroz guerra comercial entre ambas potencias.

El presidente estadounidense llegó el miércoles a Gyeongju, en la península coreana, donde se celebra la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 países de la región, última parada de su gira asiática.

Trump afirmó que esperaba de que su encuentro con Xi, el jueves, sea “una gran reunión” en la que “se resolverán muchos asuntos. Creo que vamos a obtener un resultado muy bueno para nuestro país y para el mundo”, añadió a bordo del Air Force One.

Sin embargo, el presidente estadounidense aclaró que “no estaba seguro” de si se abordaría el delicado tema de Taiwán, isla reclamada por Pekín, y una de las prioridades diplomáticas del gobierno chino.

Trump y Xi sostendrán conversaciones en profundidad sobre cuestiones estratégicas y a largo plazo que afectan las relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre importantes temas de interés común.