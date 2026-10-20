Ordena FGE captura contra exnovio de doctora asesinada

Autoridades judiciales emitieron una orden de aprehensión contra la expareja de la doctora Cristina Ramos Argüello, asesinada el pasado jueves en el sur de Veracruz.

Se trata de un joven de 22 años identificado como Lenin Salvador “N”, a quien las autoridades consideran como probable responsable del crimen que conmocionó a todo el sur de la entidad.

“Actualmente se encuentra con una orden de aprehensión vigente en contra de Lenin Salvador ‘N’”, informó la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria explicó que continúan con las investigaciones derivadas del fallecimiento de la doctora, indagatorias que se efectúan, dijo, bajo protocolo de feminicidio.

Fue el jueves pasado cuando fue hallada sin vida en su departamento del municipio de Coatzacoalcos la doctora Ramos Argüello, quien laboró en el Hospital General de Zona número 36 del IMSS, en el Hospital Materno del IMSS-Bienestar y en una clínica del Issste.