Ordena gobernador revisar actuación policial tras protesta

El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, informó que solicitó a la Fiscalía del Estado revisar las detenciones realizadas durante los enfrentamientos registrados el domingo, al término de la manifestación por la calidad del agua en Guadalajara, y ordenó investigar la actuación de los elementos de seguridad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario estatal también señaló que informó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los acontecimientos durante la reunión del gabinete de seguridad nacional, realizada este lunes.

Pablo Lemus sostuvo que la movilización comenzó de manera pacífica y reunió a cerca de 10 mil personas que caminaron desde la glorieta de La Minerva, hasta Casa Jalisco para exigir soluciones al problema de la calidad del agua.

Sin embargo, aseguró que al llegar a Casa Jalisco se incorporó un grupo de aproximadamente 400 personas que, según su versión, portaban piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas, y agredieron a mujeres policías asignadas a resguardar la marcha y una casa de descanso para adultos mayores ubicada a un costado de dicha ubicación.

De acuerdo con el gobernador, los enfrentamientos se prolongaron durante cerca de tres horas y dejaron 39 personas detenidas, 28 oficiales lesionados y varios manifestantes heridos.

Ordena revisar detenciones y posibles abusos policiales

El gobernador indicó que desde la noche del domingo pidió a la Fiscalía estatal analizar cada detención de manera individual. Hasta el momento de su mensaje, 18 personas habían sido liberadas y la dependencia informaría sobre posibles nuevas liberaciones.

Asimismo, instruyó revisar los videos disponibles para investigar el comportamiento de los policías y determinar si existieron excesos en el uso de la fuerza.

No se privatizará agua

Lemus Navarro reiteró su compromiso de resolver el problema de la calidad del agua que llega a los hogares de Jalisco y aseguró que las medidas implementadas por su administración comienzan a mostrar resultados.

Como parte de las soluciones a largo plazo, indicó que su administración está a la espera de que el Congreso de Jalisco apruebe la iniciativa para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

El gobernador rechazó que el servicio vaya a privatizarse y aseguró que no se entregará a una empresa privada ni aumentarán las tarifas que pagan los usuarios.