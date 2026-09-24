Ordena Suprema Corte de Justicia revertir sobrepoblación en penal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades del sistema penitenciario del Estado de México, implementar medidas inmediatas para revertir la sobrepoblación y el hacinamiento en el penal Neza-Bordo Xochiaca, entre ellas la libertad anticipada, según sea el caso, y traslados voluntarios.

Ello, al resolver un juicio de amparo promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), contra las omisiones de las autoridades de la entidad sobre las condiciones que prevalecen en dicho penal, que tiene una sobrepoblación absoluta de tres mil 989 personas privadas de la libertad.

Postura

En sesión de este miércoles, el pleno del máximo tribunal del país coincidió que el hacinamiento en los penales es uno de los principales desafíos en México, que se debe resolver de manera urgente.

Por unanimidad de votos, el pleno aprobó el proyecto de sentencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, en el que se propuso amparar al IFDP, que lleva la defensa jurídica de muchos presos que no tienen acceso a una defensa particular.