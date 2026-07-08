Ordena tribunal liberar a presunto segundo tirador

Al determinar que no hay pruebas que lo vinculen con el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, un Tribunal Colegiado ordenó la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), recapturado por el exfiscal Alejandro Gertz Manero.

Sánchez Ortega fue recapturado en noviembre del año pasado por la FGR, que lo acusó de ser el segundo tirador en el magnicidio de Colosio Murrieta.

Derivado de los anterior, un juez federal le dictó auto de formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, y lo ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se encuentra desde noviembre de 2025.

No obstante, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México, resolvió que no hay pruebas contundentes que relacionen a Jorge Antonio Sánchez Ortega con el asesinato cometido por Mario Aburto Martínez.