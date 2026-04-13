Ordena Trump bloqueo en el estrecho de Ormuz

Donald Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz, en respuesta a la “inflexible” negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

Aunque reconoció que las conversaciones en Paquistán habían ido bien y que “se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos”, el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

“Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.

Más tarde, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) detalló que el bloqueo comenzará a las 10:00 horas ET (8.00 a.m en México) de hoy lunes.

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, indicó en un comunicado.

Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

D Vance dejó Paquistán

El vicepresidente JD Vance dejó Paquistán sin alcanzar ningún acuerdo después de la primera ronda de negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979. La delegación de Teherán también incluyó al canciller Abas Araqchi.

“Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta”, dijo Vance a periodistas.