Ordenan a Ferromex remediar derrame químico

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que Ferromex deberá presentar un plan de caracterización ambiental y un programa de remediación por el derrame de hidrosulfuro de sodio ocurrido en el municipio de Naco, Sonora, donde ya se reportan varias personas intoxicadas con vómito y diarrea, dolor de cabeza y problemas respiratorios.

Percance

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, señaló que tras el accidente ferroviario se aplicaron medidas inmediatas de contención y se decretó la clausura total temporal de la zona afectada.

El percance ocurrió el pasado fin de semana en el tramo Cananea–Agua Prieta, a la altura del municipio de Cuauhtémoc de Naco.

De acuerdo con el reporte oficial, tres góndolas transportaban alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque llevaba 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS). Del total, aproximadamente 70 mil 300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo.

La dependencia federal indicó que la afectación inicial abarca una superficie estimada de 1.7 kilómetros cuadrados. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) delimitó un área de 5 mil 207 metros cuadrados con impacto directo, aunque el alcance definitivo será determinado mediante estudios de caracterización ambiental.

investigaciones

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades de salud reportaron cuatro personas con síntomas de intoxicación, entre ellos vómitos y diarrea, presuntamente relacionados con la exposición a la sustancia derramada. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.