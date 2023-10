Mientras no exista sentencia firme en su contra por el caso Ayotzinapa, el Gobierno Federal no podrá realizar “declaraciones de manera verbal, escritas y a través de diversa red social” contra el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, en las que lo señale de “torturador” y autor de la “verdad histórica”, confirmó la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández.

La jueza concedió a Zerón de Lucio una suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitó contra el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, por los señalamientos en sitios oficiales de que es un “torturador” y responsable de la “verdad histórica”.

En su sentencia, la jueza afirmó que el Estado está obligado a dar trato digno al imputado, de “modo que ni la policía ni los medios de comunicación puedan calificar a alguien como culpable, sino solo cuando una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su derecho al honor e imagen”.

La Constitución otorga a Zerón “una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra; sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Cayendo en condenar al denunciado sin previamente existir una sentencia firme en su contra”, agregó la juzgadora.

Al momento, indicó la jueza, no está confirmada la culpabilidad del e xdirector de la AIC, por lo que señalar directamente a una persona sin “mediar prueba fehaciente que acredite su responsabilidad penal, es indudable que se estaría afectando el derecho fundamental de presunción de inocencia”.

“En ese sentido, si la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable ha efectuado declaraciones de manera verbal, escritas y a través de video a través de diversa red social, en donde afirma que es responsable de la comisión de delitos relacionados con el caso(Ayotzinapa), es evidente que debe prevalecer el derecho al honor y la presunción de inocencia”, se menciona.