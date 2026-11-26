El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar y, de no encontrar alguna causal de improcedencia, admitir la denuncia presentada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por unanimidad, la Sala Superior revocó la determinación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que previamente había desechado la queja al considerar que no tenía competencia para conocer del asunto, debido a que Montiel no ocupa un cargo de elección popular ni es candidata a alguno.

Sin embargo, los magistrados consideraron que la autoridad electoral omitió analizar que las expresiones de la gobernadora están relacionadas con las funciones de Montiel como dirigente nacional de un partido político y que podrían afectar sus derechos político-electorales, así como la participación de Morena en el proceso electoral 2026-2027.

Los señalamientos de Maru Campos

La controversia entre ambas escaló a finales de octubre, luego de que la gobernadora de Chihuahua realizara diversas declaraciones en medios de comunicación en las que vinculó a Ariadna Montiel con organizaciones criminales que operan en la Chihuahua.

El 27 de octubre, la presidenta nacional de Morena anunció que emprendería acciones legales contra la gobernadora por daño moral, calumnias y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Montiel sostuvo que las declaraciones de Campos buscaban desacreditarla políticamente y afectar su desempeño al frente del partido, además de perjudicar la imagen que representa de cara a las próximas elecciones.

La queja llegó al INE, pero la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral determinó inicialmente que no podía atenderla, bajo el argumento de que no existía una afectación directa a derechos político-electorales, pues Ariadna Montiel no es candidata ni ocupa un cargo de elección popular.