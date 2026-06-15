Ordenan analizar denuncia de Quiroz contra Noroña

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que se estudie a fondo la denuncia que interpuso la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña por presuntos actos de violencia política en razón de género.

Anteriormente, el Tribunal Electoral de Michoacán se declaró incompetente para resolver la queja presentada por la alcaldesa, bajo el argumento de que no contaba con derechos político electorales al ser funcionaria sustituta que “no cuenta con el voto ciudadano”.

Sin embargo, la Sala Toluca revocó el 12 de junio esta resolución por unanimidad de votos, debido a que quienes ocupan cargos de elección popular de manera interina o sustituta “cuentan con los mismos derechos que quienes accedieron mediante sufragio directo”.

El Tribunal Electoral consideró factible que Grecia Quiroz acuda a la vía electoral cuando alegue violencia política en razón de género vinculada con el ejercicio de su cargo.

La magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez subrayó que el asunto no debía resolverse desde una óptica meramente formal sobre el origen del nombramiento de la alcaldesa, sino a partir de la función pública que actualmente desempeña.

Según ha denunciado Grecia Quiroz, Noroña ha ejercido ataques con acciones que cuestionan su legitimidad para ocupar su cargo relativas a su género.

La alcaldesa acusó que durante su visita en marzo de este año al Senado fue víctima de una agresión orquestada por Fernández Noroña, en lo que llamó “un acto de intimidación pública no espontáneo con una estrategia dolosa para humillarla en un espacio del Poder Federal”.