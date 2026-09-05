Ordenan arresto de vicepresidenta de Filipinas

Un tribunal de Ciudad Quezón emitió una orden de arresto contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, por presuntas “amenazas de muerte” contra el presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos. Medios locales e internacionales informan que hay tres cargos en total y que el tribunal fijó una fianza de 120 mil pesos filipinos (aproximadamente mil 650 euros) por cada uno de ellos.

Las mismas fuentes consideran “improbable” que la orden lleve al arresto de Duterte y afirman que, según Paolo Tamase, profesor de Derecho de la Universidad de Filipinas, se prevé que el equipo legal de la vicepresidenta solicite la libertad bajo fianza para su asistida.

El cargo de “amenazas de muerte” es uno de los dos motivos que dieron lugar a un proceso de destitución en el Senado contra Sara Duterte, quien rechaza las imputaciones por considerarlas motivadas políticamente.

Una declaración de culpabilidad podría inhabilitar a Sara Duterte para participar en las elecciones presidenciales previstas dentro de dos años; no obstante, el proceso en el Senado y la causa judicial son asuntos distintos.