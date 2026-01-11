Ordenan atraer al fuero federal caso del Javier Corral

Durante el trascurso del día sábado se dio a conocer, que un Tribunal Colegiado con sede en el estado de Chihuahua, dio la orden, para atraer al fuero federal, el caso contra el senador por Morena y exgobernador Javier Corral Jurado, por la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para reestructurar la deuda de esta entidad.

En un documento que se hizo público, se detalló, que el 9 de enero el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer del supuesto delito de peculado imputado a Javier Corral y otros.

“Esto ocurrió después de que esta defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto”.

La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos.

La competencia federal se buscó para tener un tribunal que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho”, se detalló en el documento que se publicó por parte de la firma de abogados Schütte & Delsol.

A su vez, se explicó que la FGR determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal.

Ante esto, se dio a conocer que ya se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.

“Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio. Ahora las autoridades federales estarán en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes para resolver conforme a Derecho”.