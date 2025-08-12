Ordenan despliegue de la GN en Washington DC

El presidente Donald Trump decidió poner Washington DC, la capital estadounidense, bajo control federal, y anunció el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional, tras criticar que la tasa de violencia es peor que en la Ciudad de México, “uno de los peores lugares del mundo”.

En conferencia de prensa, Trump dijo que “estoy invocando oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, ya saben lo que es eso, y poniendo al Departamento de Policía Metropolitana de DC bajo control federal directo”.

El presidente subrayó que la violencia “está fuera de control, pero vamos a controlarlo muy rápidamente, como hicimos en la frontera sur”.

Según Trump, la tasa de criminalidad en DC duplica la de Bagdad, también supera la de Bogotá, en Colombia; la de Lima, en Perú, y la Ciudad de México, y los calificó de “los peores lugares del mundo para vivir”. Luego, preguntó: “¿A ustedes les gustaría vivir allí? Creo que no”.

Afirmó que “voy a desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington D. C., y se les permitirá hacer su trabajo adecuadamente”, añadió Trump, quien advirtió que esto es apenas el “principio” porque pretende también hacer lo mismo con otros estados donde la violencia está fuera de control.

“Esto es una emergencia”, afirmó. “Es vergonzoso estar aquí. El viernes tengo una reunión con [presidente ruso] Vladimir Putin, y tengo que estar aquí para hablar de lo sucia y violenta que se ha vuelto una ciudad que era hermosa”.

“Hoy declaramos emergencia de seguridad pública en el Distrito de Columbia” , dijo Trump, quien señaló que notificará al Congreso de su decisión.

Afirmó que DC “no será más santuario de criminales ilegales” y que la gente se “volverá a sentir segura”.

Indicó que “de inmediato” comenzarán operaciones contra criminales, contra “gente que llegó ilegalmente”, y contra “gente mala que creció aquí”.

El cambio en DC no solo se refiere a la violencia, dijo Trump. “También estamos hablando de embellecimiento. Somos la capital más bonita, potencialmente, del mundo”, afirmó.

“Pero la gente viene de Iowa, viene de Indiana, viene y luego la atracan. Eso no va a pasar”, señaló Trump asegurando que “limpiará” la capital estadounidense.

Trump añadió: “Muy pronto vamos a sustituir las medianas que se están cayendo por todas las carreteras. Vamos a reparar los baches. Vamos a poner una nueva capa de asfalto por encima. No, no tenemos que levantar la carretera y pasar siete años construyendo una nueva”.