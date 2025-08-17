Ordenan fin de huelga de auxiliares Air Canada

El gobierno canadiense ordenó este sábado el fin de la huelga de auxiliares de cabina de Air Canada pocas horas después de que unos 10 mil trabajadores iniciaran un paro que obligó a suspender todos los vuelos de la principal aerolínea del país. La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, declaró en un comunicado que ha tomado la decisión después de constatar que la disputa entre la empresa y los trabajadores “no se resolverá en la mesa negociadora” y el “enorme impacto” de la huelga en el país.

“En un año en el que las familias y empresas canadienses ya han experimentado demasiadas interrupciones e incertidumbre, este no es el momento de añadir más dificultades y alteraciones a sus vidas y a nuestra economía”, añadió.

Por ello, Hajdu ordenó que el Consejo de Relaciones Industriales del país medie en la disputa, como había solicitado Air Canada, e imponga un “arbitraje definitivo y vinculante, y que prorrogue los términos del actual convenio colectivo hasta que el árbitro determine uno nuevo”.