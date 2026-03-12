Ordenan indemnizar a familiares de accidentados

Por unanimidad, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las víctimas indirectas de un accidente grave tienen derecho a reclamar una indemnización por daño moral, aunque no hayan sufrido ninguna afectación física.

El proyecto, bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, establece que las personas que sufren afectaciones en su “esfera emocional”, derivadas de un hecho que le causó daño grave a una persona cercana, pueden exigir este derecho.

La decisión del Pleno señala que la reparación del daño moral debe atender a las afectaciones concretas en la vida de cada integrante de la familia, sin restringirse a la persona lesionada ni exigir que ésta haya “intentado la acción y fallecido para que sus familiares puedan reclamar”.

La Suprema Corte, por tanto, concluyó que independientemente de quien haya sufrido de forma directa el daño físico, las personas que lo resienten de manera indirecta pueden experimentar “afectaciones reales en su propia esfera jurídica” como sentimientos de angustia, dolor o alteraciones emocionales.