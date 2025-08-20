﻿﻿
Ordenan la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Agosto 20 del 2025
La justicia de Colombia ordenó el martes la libertad del expresidente Álvaro Uribe, mientras apela en segunda instancia una condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, según una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

El popular exmandatario (2002-2010) estaba detenido en su casa cercana la ciudad de Medellín (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal.

El Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia en el proceso, ordenó su libertad “inmediata” mientras resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez” y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su “privación de libertad inmediata”.

