Ordenan liberar a exdirector de Pemex

La jueza especializada de Control, Consuelo Adriana Correa, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y ordenó su libertad inmediata al considerar que cambiaron las circunstancias que dieron origen a esa determinación.

Durante la audiencia, la juzgadora explicó que uno de los elementos que motivó la modificación de la medida cautelar fue que la defensa acreditó un domicilio fijo en la Ciudad de México mediante la presentación de una escritura pública.

La jueza recordó que, al momento de imponer la prisión preventiva, Rodríguez Padilla no había podido demostrar que contaba con un domicilio permanente, situación que ahora quedó subsanada con la documentación presentada por sus abogados.

Además de ese elemento, la impartidora de justicia tomó en consideración el escrito mediante el cual la esposa del exfuncionario, la ingeniera cubana María Felicia Jiménez Lavie, manifestó su perdón y su intención de buscar una salida alterna al proceso penal.

Con base en estos nuevos elementos, Consuelo Adriana Correa determinó modificar la medida cautelar y dejar sin efectos la prisión preventiva justificada.

Ausencia de la víctima

La audiencia se desarrolló con la ausencia de la víctima, María Felicia Jiménez Lavie, quien informó, mediante un escrito presentado por su asesor jurídico, que no comparecerá ante la autoridad judicial.

En el documento María Felicia explicó a las autoridades que actualmente enfrenta un intenso asedio mediático, situación que le ha impedido desarrollar una vida normal.

Según la carta, la víctima manifestó que permanece resguardada en su domicilio junto con sus hijos, especialmente con el menor de edad, para protegerlos de la exposición pública.

Por su parte la Secretaría de las Mujeres informó que mantendrá a disposición de la doctora María Felicia Jiménez los servicios de atención integral, asesoría, acompañamiento psicosocial y demás mecanismos de apoyo institucional, en caso de que ella así lo solicite.