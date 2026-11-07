Ordenan medidas de protección de arrecifes

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó medidas de protección para cinco arrecifes ubicados en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, los cuales –según organizaciones ecologistas- están siendo afectados por las obras de ampliación del Puerto de Altura de Veracruz.

La dependencia informó que se establecieron condiciones obligatorias para proteger los ecosistemas marinos ante la construcción de la segunda escollera del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y que ONGs han advertido que está dañando el arrecife La Gallega.

La Semarnat indicó que se deben contener los sedimentos que se generan durante las obras, cuidar los corales, monitorear los arrecifes y realizar acciones de restauración, además aclaró que el proyecto autorizado no contempla construir la escollera de la segunda fase sobre el arrecife La Gallega.

En ese sentido, señaló que La Gallega se encuentra aproximadamente a 490 metros del área de obras de la segunda fase, sin embargo, para su protección y la de otros arrecifes cercanos, exigió colocar mallas que contengan los sedimentos que se generen en las áreas de trabajo y reduzcan su dispersión hacia Gallega, Galleguilla, Punta Gorda, Punta Brava y La Blanquilla.

Además, evitar el incremento de la turbidez y la deposición de partículas sobre estos ecosistemas, a fin de preservar las condiciones de transparencia y calidad del agua necesarias para el mantenimiento de sus procesos ecológicos.

Las condiciones también incluyen monitorear la calidad del agua alrededor de los arrecifes, rescatar corales de Punta Gorda y realizar acciones de conservación y restauración ecológica.

Pidieron detener obras

En octubre pasado, organizaciones ambientalistas exigieron al Gobierno Federal detener las obras para la ampliación del Puerto de Altura de Veracruz, las cuales –acusaron- están generado un ecocidio en el arrecife vivo La Gallega.

La Red del Corredor Arrecifal y la organización Greenpeace advirtieron que la destrucción de La Gallega representa un ecocidio para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.