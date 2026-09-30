Ordenan que siga proceso en caso de Grupo Herdez

Un Tribunal Colegiado revocó el desistimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en el caso de la presunta extorsión a Grupo Herdez, mediante falsos juicios laborales.

Por unanimidad de votos, magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en la capital del país ordenaron a la dependencia, encabezada por Bertha Alcalde Luján, continuar con el proceso penal contra los acusados ante el juez responsable o el que esté en conocimiento del asunto.

Lo anterior, al conceder a la empresa una suspensión definitiva para efecto de que no se paralice el proceso penal que se encuentra en una etapa avanzada, puesto que la abogada en materia Laboral, Irene León Escamilla, fue detenida en octubre de 2024 y en ese mismo mes un juez de la CDMX la vinculó a proceso por el delito de fraude procesal en pandilla, con medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Pese a ello, la FGJ-CDMX se desistió de seguir la acción legal en audiencia intermedia del 19 de mayo de 2026, al argumentar ante el juez de la causa presuntas irregularidades y que no había elementos en el caso.

Derivado de lo anterior, Grupo Herdez tramitó un juicio de amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, que le negó la suspensión provisional contra el desistimiento decretado en mayo por José Alfredo Sotelo Llamas, juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, a petición de la FGJ-CDMX.

Inconforme con la resolución, la empresa tramitó un recurso de revisión que tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado que resolvió que de un análisis “somero de la audiencia en la que desistió de la acción el Ministerio Público y se sobreseyó la causa a favor de la imputada, se advierte que tiene la posibilidad de devenir inconstitucional”.