Ordenan reabrir indagación de exvicealmirante Laguna

La jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés, autorizó la reapertura de la investigación complementaria contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por un periodo de tres meses, señalado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, que lleva la defensa del marino preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, informó este martes que obtuvo tres meses adicionales de investigación otorgados por la jueza durante una audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Farías Laguna.

La resolución judicial se dictó luego de la negativa de la FGR de entregar a la defensa la carpeta de investigación, así como de permitir el acceso completo a diversos actos de investigación para el ejercicio pleno del derecho de defensa.