Ordenan reactivar proceso contra Emilio Lozoya

A dos semanas de que su hermana Gilda Susana fuera vinculada a proceso debido al mismo asunto, un tribunal federal ordenó que se reactive el proceso penal contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, en el cual se le acusa del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México confirmó la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, que le negó el amparo y la protección de la justicia con el fin de congelar el asunto.

El órgano colegiado aprobó por unanimidad el proyecto de la magistrada Lorena Oliva Becerra, el cual determinó que el exfuncionario no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, con Petróleos Mexicanos, y que extinguió la acción penal en su contra por presuntos sobornos a Lozoya Austin, derivado de la venta a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados a Pemex.

En su proyecto, la magistrada citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y señaló que al celebrar el acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido, el empresario optó por la mancomunidad y no por la solidaridad de la obligación; por ello, el extitular de Pemex no puede verse beneficiado con la suspensión del proceso.

Cabe recordar que el entonces juez de Control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados, al considerar que la reparación del daño firmada por el empresario Alonso Ancira le beneficiaba.