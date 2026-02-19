Ordenan reingresar a prisión a Mario Villanueva

Un juez de Ejecución Penal ordenó reingresar a prisión al exgobernador de Quintana Roo (QR), Mario Villanueva Madrid, para que continúe compurgando la pena de 36 años nueve meses de cárcel que se le impuso por delitos contra la salud y por nexos con el Cártel de Juárez, que encabezó el capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Al expriista se le concedió en junio de 2020 el beneficio temporal de la prisión domiciliaria porque su vida estaba en riesgo por la pandemia de covid-19, ya que padece severos problemas de salud.

Por lo que fue trasladado a su domicilio en la capital quintanarroense, donde actualmente se encuentra.

Cumplir sentencia

Sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México estableció que el 9 de mayo de 2023 se puso fin a la emergencia por el nuevo coronavirus, y que Villanueva Madrid debe ser reingresado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, para seguir cumpliendo la sentencia que le impuso el entonces Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito.