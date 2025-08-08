Ordenan suspender más construcciones en “Alcatraz”

Una jueza federal ordenó suspender temporalmente la construcción de un centro de detención de inmigrantes, construido en medio de los Everglades de Florida y apodado “Alcatraz de los caimanes”, al tiempo que los abogados discutirán si viola las leyes ambientales.

La instalación puede continuar operando y albergando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero se prohibirá a los trabajadores agregar cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. La jueza federal de distrito, Kathleen Williams, emitió el fallo durante una audiencia y dijo que emitirá una orden por escrito más tarde el jueves.

Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han solicitado a Williams que emita una orden judicial preliminar para detener las operaciones y la construcción adicional. La demanda afirma que el proyecto amenaza humedales ambientalmente sensibles que son hogar de plantas y animales protegidos, y revertiría miles de millones de dólares en restauración ambiental.

Tras el testimonio del jueves, Paul Schwiep, un abogado de los grupos ambientalistas, pidió a Williams que emitiera una orden de restricción temporal que al menos impidiera cualquier nueva construcción en el sitio al tiempo que se discutía la orden judicial preliminar.

Williams preguntó al abogado de Florida, Jesse Panuccio, si el estado está de acuerdo en detener la construcción para que ella no tuviera que emitir la orden de restricción. Señaló que cualquier cosa construida en el sitio probablemente permanecerá allí de manera permanente, independientemente de cómo se decidiera finalmente el caso.

Panuccio dijo que no podía garantizar que el estado detendrá todo el trabajo.

Esto provocó una audiencia de una hora sobre la orden de restricción temporal, que estará en vigor durante las próximas dos semanas en un momento en que continúa la audiencia aún en curso sobre la orden judicial preliminar.

El centro del argumento de los demandantes es que la instalación de detención viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales de los principales proyectos de construcción.

Panuccio dijo durante la audiencia que, aunque el centro de detención albergaría detenidos federales, la construcción y operación de la instalación está completamente bajo el estado de Florida, lo que significa que la revisión de NEPA no se aplicará.