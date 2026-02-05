Ordenan valoración médica para “El Chaparrito”

Una jueza federal ordenó al director del penal del Altiplano realizar una valoración médica inmediata y suministrar medicamentos a Aldrin Miguel Jarquín, “El Chaparrito”, exlugarteniente del capo Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Colima, quien se quejó de la falta de atención médica especializada y de actos de aislamiento y segregación durante su reclusión.

Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México (Edomex), con residencia en Toluca, concedió al “Chaparrito” la suspensión de plano y de oficio por la falta de atención médica, luego de que éste tramitara un amparo.

Aldrin Miguel Jarquín, “El Chaparrito”, fue recapturado en Mérida, Yucatán, en agosto de 2024, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), y posteriormente un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de posesión de recursos dentro del territorio nacional.