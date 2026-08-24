Ormuz permanece cerrado y no se rendirá

El estrecho de Ormuz “está cerrado y no volverá a abrirse hasta que Estados Unidos cambie de actitud y cumpla sus compromisos”, declaró Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, mientras que el presidente del país, Masoud Pezeshkian, aseguró que Irán “no es Venezuela” y no se rendirá.

Antes de reabrir el estrecho “primero deben tomar medidas concretas”, sostuvo Rezaei refiriéndose a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump volvió a publicar una imagen del estrecho de Ormuz en su plataforma de redes sociales Truth, acompañada del texto “nuevo territorio estadounidense”. No es la primera vez que reclama esta vía marítima crucial como propiedad de su país.

“Estamos librando una guerra económica, militar y de seguridad a gran escala”, declaró Pezeshkian.

“El enemigo (Estados Unidos) afirma que puede imponer fácilmente a Irán las sanciones más demoledoras o aterradoras, pero nosotros estamos plantando cara a esta guerra desigual”, afirmó.