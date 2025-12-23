Otorgan más de 833 mdp para subsidiar combustible

El Gobierno Federal pasado destinó 833 mil 403 millones de pesos en subsidiar los precios de las gasolinas entre 2018 y 2024, apunta el Programa Sectorial de Energía 2025-2030.

Este monto es similar al presupuesto total de Pemex para 2026, incluyendo las aportaciones federales a través de la Secretaría de Energía.

También podría compararse al valor de la refinería Dos Bocas y al del Tren Maya, juntos con todo y sus sobrecostos.

En el periodo 2018-2024 se cambió la política de precios de la gasolina y diésel y estos pudieron mantenerse con un crecimiento de los precios, por debajo de la inflación a través de subsidios.

“El monto acumulado en beneficio de los consumidores mediante los subsidios otorgados por el Gobierno fue de 833 mil 403 millones de pesos. Cabe señalar que para 2024, el monto de la renuncia fiscal, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), fue de 26 mil 357 millones de pesos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024)”, apuntó informe.

Este documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica también explica que debido a una política de precios de los combustibles al consumidor enfocada a incentivar la venta de gasolinas y diésel importados, en el periodo 2012-2018 se tuvo un incremento del 81 % en el precio de la gasolina magna, 85 % en la premium y 89 % en el diésel.

En 2018 la gasolina magna llegó a un máximo de 23.12 pesos por litro, la premium a 25.1 pesos por litro y el diésel a 24.6 pesos por litro.

Otras metas

El documento también señala que el gobierno de México plantea mantener la producción petrolera por encima de 1.6 millones de barriles diarios (MMbd) y alcanzar los 1.8 MMbd a lo largo del presente sexenio.

De estos, Pemex aportará en 2026 hasta el 86 % de la producción propuesta. De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035, a lo largo del presente sexenio, con el impulso de los proyectos de desarrollo mixto que, en 2033, aportarán el 25 % de la producción nacional, recordó.