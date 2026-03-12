Otorgan medidas a familia de víctimas de desaparición

Por intimidación y amenazas, una madre buscadora recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la vida de su hijo y de Juan José Arias, víctimas de desaparición forzada en Guanajuato, así como la de su hija y nieta, se encuentran en riesgo de daño irreparable.

La CIDH solicitó a México que redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero del padre Juan José Arias Corona y su hijo adolescente, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.

Que facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo a toda aquella requerida por la autoridad judicial interna y las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas.