La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que ha otorgado el registro sanitario a la vacuna Spikevax (monovalente XBB.1.5) de ModernaTx. Inc. (solicitado a través de su representante legal en México, Asofarma S. A. de C. V.) y a la vacuna Comirnaty (Ómicron XBB. 1.5) de Pfizer S. A. de C. V.

Riguroso análisis técnico

“Este proceso regulatorio, pionero en el mundo, de transición de la Autorización de Uso de Emergencia hacia el Registro Sanitario para vacunas contra covid-19, se logra en tiempo récord, después del riguroso análisis técnico del personal especializado de esta autoridad sanitaria y de la evaluación del desempeño clínico de las vacunas de estos biológicos en las sesiones del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), que por primera vez fueron públicas”, indicó la Cofepris.