Otorgarán Premio Nacional de Buenas Prácticas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra, entregará el “Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025” el próximo 10 de diciembre para reconocer las buenas prácticas de las instituciones públicas, que permiten reforzar la cultura institucional del servicio público desde los derechos humanos y coadyuvar con sus tareas administrativas.

En un comunicado, el organismo explicó que el premio consiste en una medalla y un diploma a la autoridad merecedora del primer lugar y diplomas a las autoridades del segundo al tercer lugar.

Estudio comparativo

Para determinar el otorgamiento de la medalla y los diplomas, la CNDH realizará un análisis de la información contenida en el Sistema Nacional de Alerta (https://sna.cndh.org.mx/Principal/NuevoIndex) correspondiente al listado de las 10 autoridades con mayor número de quejas por violaciones acreditadas a derechos humanos durante el 2025, tomando como base las 10 autoridades con mayor número de quejas durante el 2024.

El estudio comparativo de estos listados permitirá determinar si alguna autoridad no está en el listado o se movió del lugar que ocupó al finalizar el 2024.

Con este premio se busca reconocer, fortalecer y potenciar el trabajo y esfuerzo que en materia de derechos humanos realizan las autoridades para asegurar la no repetición de las violaciones a derechos humanos de que son señaladas.