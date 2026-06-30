Otro fuerte temblor en Venezuela

El día de ayer se registró una réplica de magnitud 5.1 en Venezuela, según datos del Servicio Geológico de Colombia.

El movimiento telúrico —una de las réplicas más fuertes desde los terremotos del 24 de junio— tuvo su epicentro cerca de La Guaira, el estado venezolano más afectado por la tragedia de hace cinco días.

El temblor también se sintió claramente en Macuto, también en La Guaira, justo cuando los bomberos trabajaban en el edificio donde, según los informes, una mujer y dos de sus tres hijos quedaron atrapados. No hubo heridos y los equipos de rescate lograron salir del edificio y ponerse a salvo.

Víctimas: mil 719

Al menos mil 719 personas han muerto y más de 5 mil resultaron heridas, informó ayer lunes el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.

“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a mil 719”, dijo Rodríguez. También reportó 5 mil 34 heridos. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50 mil desaparecidos.

Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó.

Además, el doble terremoto podría haber dejado unos 58 mil 870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.