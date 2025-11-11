Otros 6 muertos en ataques a presuntas narcolanchas

El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, anunció en X que por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques letales contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas, que provocaron seis muertos.

Estas embarcaciones, escribió, “eran conocidas por nuestra comunidad de inteligencia por su vinculación con el narcotráfico, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental”.

Según el jefe del Pentágono, “ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y cada embarcación transportaba a tres narcoterroristas varones. Los seis murieron. Ningún miembro del servicio militar estadounidense resultó herido”.

“Por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, explicó Hegseth.