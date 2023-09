Ovidio Guzmán comparecerá ante tribunal de EE. UU.

Ovidio era considerado el líder de la división de fentanilo de la organización criminal. Cortesía

Luego de que Ovidio Guzmán fuera extraditado a Chicago desde México, se informó que está en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, Illinois.

Medios estadounidenses, como ABC News, indicaron que se espera que Guzmán López haga su comparecencia inicial ante el tribunal este lunes 18 de septiembre.

El Buró Federal de Prisiones (BOP) tiene a Guzmán López bajo el número de registro 72884-748. En la ficha se detallan sus características (33 años, tez blanca y género masculino).

Los investigadores federales antidrogas en Chicago consideran que los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán están a cargo del Cártel de Sinaloa. Ovidio era considerado el líder de la división de fentanilo de la organización criminal.

En tanto, la esposa del “Chapo”, Emma Coronel Aispuro, fue liberada de un centro de rehabilitación en California esta semana, después de ser condenada por ayudar a dirigir el cártel de droga mexicano del que su marido era el jefe.

Coronel Aispuro reapareció en California festejando el 15 de septiembre, a días de haber sido liberada junto a varias personas, incluida su abogada, Mariel Colón, quien además es cantante de regional mexicano, en un conocido restaurante en Lynwood.

Ovidio Guzmán fue acusado en abril junto con otras dos decenas de personas como parte de una ofensiva contra una red mundial de narcotráfico dirigida por el Cártel de Sinaloa de México.

Fue trasladado en avión a Chicago, pero también enfrenta cargos en Nueva York y Washington, DC. La aeronave en la que se le extraditó a EE. UU. fue la misma en que viajó su padre Joaquín Guzmán, al ser también enviado a territorio estadounidense.

Ovidio, en prisión donde estuvo Piper Kerman

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, está recluido en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago (MCC Chicago), Illinois, informó el Buró Federal de Prisiones (BOP). En esa cárcel estuvo Piper Kerman, autora de “Orange is the New Black: My Year in Women’s Prison”.

Kerman acusó las vidas miserables de los reclusos y de los guardias penitenciarios “a menudo agradables, aunque poco profesionales”. Escribió que “el MCC de Chicago fue una historia diferente… La miseria de las mujeres que me rodeaban me sacudió, al igual que la inutilidad de cada día que pasaba aquí y la total falta de respeto e indiferencia con la que nos trataron”.

Kerman fue internada en ese centro durante los últimos meses de su sentencia de prisión.

En el testimonio de Piper Kerman, agregó entonces que “el MCC de Chicago tiene 26 pisos de altura y alberga aproximadamente 700 hombres. Había aproximadamente 35 mujeres en la unidad femenina allí y las condiciones fueron abismales”.