Ovidio Guzmán se declara culpable de narcotráfico

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de cargos de narcotráfico en Estados Unidos, durante su audiencia de este viernes en Chicago.

Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, admitió su participación en la operación de narcotráfico del Cártel de Sinaloa ante el juzgado federal Dirksen en el centro de Chicago.

“El Ratón” se declaró culpable a las 12:30 horas locales de los cuatro cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Durante la audiencia, aceptó ser líder del cártel y también de operar la empresa criminal que llegó a traficar fentanilo y otras drogas a suelo estadounidense.

El acuerdo de culpabilidad facilitará el proceso contra “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa, prevén

Lichtman, abogado de Ovidio; hace declaraciones

Por lo anterior, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, declaró en conferencia de prensa que declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos.

El abogado abordó en conferencia comentarios que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo del caso.

“Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición.

Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al Gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana”.

Audiencia de sentencia será en 6 meses

Por otra parte, la jueza federal de distrito, Sharon Coleman, dijo que en aproximadamente seis meses será la audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán López, quien este viernes se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Gracias al acuerdo que alcanzó Ovidio con el gobierno de Estados Unidos, condena sería inferior a la cadena perpetua que cumple su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.