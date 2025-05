Pablo Gómez expone en la mañanera el Fobaproa

Al cumplirse más de siete meses de confrontación entre el expresidente priista Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por diversos temas como la reforma judicial, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador y la democracia, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expuso la información sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Gómez asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum Pardo de este jueves en Palacio Nacional, donde entregó simbólicamente un documento “donde está la historia” de este caso, para desmentir al expresidente del periodo 1994-2000.

Pablo Gómez señaló que el Fobaproa fue “una tragedia que se pudo haber evitado con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de patriotismo y con un mucho de valor”.

Al explicar cómo se operó el Fobaproa, acusó el titular de la UIF que se otorgaron créditos millonarios a personas relacionadas con los bancos. Indicó que también se cuenta con un reporte de las carpetas de investigación que se abrieron y de los amparos que se obtuvieron.

“Yo lo dejo aquí en la Presidencia (el documento) de manera simbólica para desmentir que la decisión del Gobierno de Zedillo era que la auditoría fuera transparente. ¡No! La decisión fue que no lo fuera, y la complicidad del PAN, no solamente en la votación que se hizo para reconocer la deuda gigantesca, sino también para desconocer el contenido de este documento que no habían querido que no fuera público”.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal pidió que se proyectara un video sobre el Fobaproa, en el que además de Zedillo se mencionó al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Las imágenes señalaron al Fobaproa como una “estafa”, “una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial” y “el saqueo más grande en la historia contra la economía del país y millones de mexicanos”.