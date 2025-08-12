Pablo Gómez presenta plan de comisión

Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el plan general de trabajo de este grupo que tiene como objeto convocar a la ciudadanía a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional, Pablo Gómez indicó que este lunes quedo instalada, y se tomará en cuenta, críticas, opiniones y propuestas.

“El objeto de la comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas sobre temas políticos; organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero; órganos electorales, administrativos y judiciales”, describió el extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

Aseguró que toda la ciudadanía podrá acceder a ser consultada por la comisión a través del portal oficial de internet, “que será abierto a las críticas, opiniones y propuestas”. Dijo que serán publicadas en este mismo medio en su totalidad.

Audiencias públicas

La Comisión, refirió Gómez, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas. “La comisión organizará debates públicos. La comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano”.

Los foros y debates se realizarán en la Secretaría de Gobernación (Segob) y también se contemplan encuestas de opinión.

La comisión presentará conclusiones a la presidenta de la República en enero del 2026.

El temario general comprende conceptos relacionados a la representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos, prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos, gastos de partidos, candidatos, campañas, entre otros.

Añadió que se busca forjar un sistema en el que se ejerzan los derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y su plan de trabajo no tendrá un presupuesto adicional, pero que van a pedir apoyo a los gobiernos estatales para realizar los foros.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal destacó que Pablo Gómez asume la titularidad de esta comisión mediante una plaza de asesoría de la presidencia, que en su momento tuvo Sergio Salomón, “ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración, estaba libre esa plaza, y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial”.