Paco Ignacio Taibo II debe disculparse: Itzel Castillo

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, se sumó a las voces que exigen que el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, se disculpe públicamente por los comentarios misóginos que hizo el pasado 24 de octubre durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la legisladora de Morena consideró que las expresiones del funcionario no ameritan que renuncie a su cargo, al señalar que “piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal”.

Laura Itzel Castillo recomendó a Taibo tener a la mano un ejemplar de la Constitución Política Mexicana con “mirada de mujer”, como el que presentó recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es importante tomar en consideración que nuestro amigo y compañero Paco Ignacio Taibo tenga un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mirada de mujer, con mirada de género, porque tenemos mucho que trabajar y que transformar en esta sociedad por una sociedad igualitaria”, subrayó.