Paco Ignacio Taibo nos ofendió: Malú Mícher

La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher Camarena, emplazó al director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo, a rectificar y ofrecer una disculpa por sus comentarios misóginos cuando presentó la colección “25 para 25” en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La legisladora consideró que el escritor no solo ofendió a las mujeres, sino que las invisibilizó, por lo que le pidió reconocer que se equivocó.

“Paco Ignacio es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, como nada más las mujeres. Entonces, yo creo que el señor tiene que rectificar. Su comentario no creo que haya tenido la intención de ofender, pero nos ofendió. (…) Yo le hago un llamado a que aprenda de estas lecciones, que, si puede y quiere, ofrezca una disculpa, porque sé que no fue su intención, pero finalmente ofendió a las mujeres”, señaló.

Martha Lucía Mícher, sostuvo, sin embargo, que el desliz de Taibo no debe ser motivo para que deje su cargo al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE).